А)1/4 от 5/8м; б)5/6 от 12кг;

Математика
А)1/4 от 5/8м; б)5/6 от 12кг;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8 м*1/4=5/32 м (5/8:4=5/32) 12 кг*5/6=10 кг (12*5:6=10)
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