Петя тратит1/3 своего времени на занятия в школе, 1/4 на игру в футбол, 1/5 на прослушивание дисков, 1/6 на компьютер, 1/7 на решение задач по математике. Можно ли так жить?

Гость: Гость:

Начинаем считать в пределах одного дня, при условии что он вообще не спит. Разумеется, при других масштабах числа поменяются, но ответ останется. Находим 1/3 1. 24 : 3 = 8 (ч.) Он тратит на учебу. Переходим к игре в футбол, находя ее продолжительность тем же способом. 2. 24 : 4 = 6 (ч.) Уходит на игру в футбол. Тем же способом находим остальные значения. 3. 24 : 5 = 4.8 (ч.) На прослушивание дисков. 4. 24 : 6 = 4 (ч.) На компьютер. 5. 24 : 7 = 3 3/7 (ч.) На решение задач по математике. Теперь суммируются числа. 6. 8 + 6 + 4.8 + 4 + 3 3/7 Даже если брать в учет только целые числа, получается 25, что противеречит задаче, ведь он должен был уложится в 24. Значит, такой расход времени невозможен. P.S. И вопрос к этой задаче очень напоминает философию :)