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Как проверить букву о в слове уголки
Русский язык
Как проверить букву о в слове уголки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уголки( нежно запомнить). Вроде так.
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