Найти и подчеркнуть обращения и вставить пропущенные знаки препинания
Русский язык
Найти и подчеркнуть обращения и вставить пропущенные знаки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приветствую тебя, пустынный уголок. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы. Прекрасны вы, поля земли родной. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки-баю. - Дитя, что ты ко мне так робко прильнул? - Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул. Что, подруженька, с тобой? Вымолви словечко. Колокольчики мои, цветики степные! Что глядите на меня, темно-голубые? Где ты, где ты, отчий дом, гревший спину под бугром? Все, что обособляется запятыми, - обращения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Химия
Алгебра
Даша загадала трехзначное число. Все его цифры нечетные. Первая цифра больше втор??й, вторая больше третьей, а сумма всех трех цифр равна 11. Какое...