Найти и подчеркнуть обращения и вставить пропущенные знаки препинания

Гость: Гость:

Приветствую тебя, пустынный уголок. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы. Прекрасны вы, поля земли родной. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки-баю. - Дитя, что ты ко мне так робко прильнул? - Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул. Что, подруженька, с тобой? Вымолви словечко. Колокольчики мои, цветики степные! Что глядите на меня, темно-голубые? Где ты, где ты, отчий дом, гревший спину под бугром? Все, что обособляется запятыми, - обращения.