Будут ли мыльные пузыри наполненные кислородом подниматься в угарном газе и в аммиаке?
Химия
Будут ли мыльные пузыри наполненные кислородом подниматься в угарном газе и в аммиаке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да канешно ракция будет протикать
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