Рассчитайте количество вещества воды если число молекул состоит 6,0 умножить на 10 ?? 22 степени
Химия
Рассчитайте количество вещества воды если число молекул состоит 6,0 умножить на 10 ?? 22 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 моль любого вещества содержит 6,02 * 10^23 частиц (это постоянная авагадро)следовательно количество =число молекул / авагадроv = N / NAv(O2) = 18,06 *10^23 / 6,02 * 10^23 = 3моль
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