Из какой посуды удобнее пить горячий чай:из алюминиевой кружки или фарфоровой чашки?Почему?

Физика
Из какой посуды удобнее пить горячий чай:из алюминиевой кружки или фарфоровой чашки?Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из фарфоровой чашки, т.к. Теплопроводность алюминия выше теплопроводности фарфора, следовательно, обжечься, используя алюминиевую кружку легче

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