Из какой посуды удобнее пить горячий чай:из алюминиевой кружки или фарфоровой чашки?Почему?

Физика

Из какой посуды удобнее пить горячий чай:из алюминиевой кружки или фарфоровой чашки?Почему?

Автор: Гость