Вычислите объём водорода, который может быть получен из 23 г Na, содержащего 2% приме??ей, если выход водорода составляет 85% от теоретически возможного.

Химия

Вычислите объём водорода, который может быть получен из 23 г Na, содержащего 2% приме??ей, если выход водорода составляет 85% от теоретически возможного.

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