Вычислите объём водорода, который может быть получен из 23 г Na, содержащего 2% приме??ей, если выход водорода составляет 85% от теоретически возможного.

Химия
Вычислите объём водорода, который может быть получен из 23 г Na, содержащего 2% приме??ей, если выход водорода составляет 85% от теоретически возможного.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) находим массу чистого натрия m(Na)=23-(23*2%/100%)=22.54 g В качестве примера возьмем водородосодержащего -  соляную кислоту               22.54              X L  2HCL+2Na-->2NaCL+H2↑ , M(Na)=23 g/mol , Vm=22.4L/mol            2*23                  22.4 22.54/46 = X/22.4 X=11 L 2) находим обьем практический V(прак)=V(теор)*W/100%=11*85/100=9.35 л ответ 9.35 л
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