Помогите плиииз заранее спасибо пожалуйста очееееееееееень прошуууууууу Задани?? 1. Списать, вставить пропущенные буквы. Первые шаги зимы Зар..било в пустом осиннике. Удары снежной кру..ки (о)стволы и ветк.. сл..вались в таи...

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Помогите плиииз заранее спасибо пожалуйста очееееееееееень прошуууууууу Задани?? 1. Списать, вставить пропущенные буквы. Первые шаги зимы Зар..било в пустом осиннике. Удары снежной кру..ки (о)стволы и ветк.. сл..вались в таинствен.. шепот. Темн.. земля стала седеть. Словно сказочные м..лочные реки, п..тляли и ух..дили далеко бел.. д..роги. По свежей пороше из лесных чащ к жилью человека потянулись цепочк.. следов. Лоси, косули, зайцы устремились на свежие вырубк.. и стали глодать кору с осин и ив. А сне.. валил и валил. Зима вступала в свои владения. Задание 2. Выписать словосочетания из первого предложения. Задание 3. Выписать словосочетание с наречием: сказочные реки, уходили далеко, удары крупы. Задание 4. Выписать словосочетание с главным словом существительным: по свежей пороше, глодать кору, вступала во владение.

Автор: Гость