Ты знаешь,что на протяжении многих веков единственным занятием,достойным знатного мужчины ,считалось военная служба.Приведите несколько примеров этого факта и дай им объяснение(пояснение).
Обществознание
Ты знаешь,что на протяжении многих веков единственным занятием,достойным знатного мужчины ,считалось военная служба.Приведите несколько примеров этого факта и дай им объяснение(пояснение).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В те времена люди не были столь развитыми умом, по этому мужчины могли похвастаться только силой по этому военная служба была проявлением этой физической силой
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