КАЗАХСКИЙ ПОМОГИТЕ! 5 тапсырма
Қазақ тiлi
КАЗАХСКИЙ ПОМОГИТЕ! 5 тапсырма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орталык кошедегы шағын уйде турамыз.Біздің уйдің 4 бөлмесі бар.
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