Дополните утверждение. система периодически повторяющихся циклов измерений и н??блюдений ,позволяющие выявляются изменения состояния природных и антропогенных объектов называется?
География
Дополните утверждение. система периодически повторяющихся циклов измерений и н??блюдений ,позволяющие выявляются изменения состояния природных и антропогенных объектов называется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мониторинг — это система периодически повторяющихся циклов измерений и наблюдений, позволяющая выявлять изменения состояния природных антропогенных объектов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) 22+m+78 при m=87 б) n+48+152 п??и n=68 в) 232+k+268 при k=48 г) 343+p+457 при ...
Қазақ тiлi