Дополните утверждение. система периодически повторяющихся циклов измерений и н??блюдений ,позволяющие выявляются изменения состояния природных и антропогенных объектов называется?

География
Дополните утверждение. система периодически повторяющихся циклов измерений и н??блюдений ,позволяющие выявляются изменения состояния природных и антропогенных объектов называется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мониторинг — это система периодически повторяющихся циклов измерений и наблюдений, позволяющая выявлять изменения состояния природных антропогенных объектов

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