Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) 22+m+78 при m=87 б) n+48+152 п??и n=68 в) 232+k+268 при k=48 г) 343+p+457 при p=112
Математика
Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) 22+m+78 при m=87 б) n+48+152 п??и n=68 в) 232+k+268 при k=48 г) 343+p+457 при p=112
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22+m+78=100+m, при m=87, 100+87=187 n+48+152=200+n,при n=68,то 200+68=268 232+k+268=500+k,при k=48,то 500+48=548 343+p+457=800+p,при p=112,то 800+112=912
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