Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) 22+m+78 при m=87 б) n+48+152 п??и n=68 в) 232+k+268 при k=48 г) 343+p+457 при p=112

Математика

Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) 22+m+78 при m=87 б) n+48+152 п??и n=68 в) 232+k+268 при k=48 г) 343+p+457 при p=112

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