Х ÷ 1 7/3 = 1 5/1÷1 3/1, найти член неизвестных пропорциях
Математика
Х ÷ 1 7/3 = 1 5/1÷1 3/1, найти член неизвестных пропорциях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х:17/3=15/1:13/1 х*13/1=15/1*17/3 х*13/1=5/17 х=5/17:13/1 х=5/221
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