Что такое деньги ? проект 4класса
Окружающий мир
Что такое деньги ? проект 4класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деньги- это валюта которой мы оплачивем продукты, долги. (Наверно так, когда так писала получила4)
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