Что называется погода ? Почему летом температура воздуха высокая ? Как возникаю?? осадки ? По каким местным приметам можно предсказать погоду? Как происходит круговорот воды в природе ?

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Что называется погода ? Почему летом температура воздуха высокая ? Как возникаю?? осадки ? По каким местным приметам можно предсказать погоду? Как происходит круговорот воды в природе ?

Автор: Гость