8. В прямоугольном треугольнике известен один угол. Найдите другой. 1. Угол А =30°, 2. Угол А 45°. Нарисован прямоугольный треугольник, обозначен так: сверху В, снизу справа А
Математика
8. В прямоугольном треугольнике известен один угол. Найдите другой. 1. Угол А =30°, 2. Угол А 45°. Нарисован прямоугольный треугольник, обозначен так: сверху В, снизу справа А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим гипотенузу через а, прилежащий катет к углу через b, тогда S=1/2*а*b*sin30, a=8, найдём b=a*cos30=8*√3/2=4*√3 S=1/2*8* 4*√3*1/2=8*√3
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