8. В прямоугольном треугольнике известен один угол. Найдите другой. 1. Угол А =30°, 2. Угол А 45°. Нарисован прямоугольный треугольник, обозначен так: сверху В, снизу справа А

Математика

8. В прямоугольном треугольнике известен один угол. Найдите другой. 1. Угол А =30°, 2. Угол А 45°. Нарисован прямоугольный треугольник, обозначен так: сверху В, снизу справа А

Автор: Гость