(t+3)² - (6t-1)= Помогите пожалуйста.

Математика
(t+3)² - (6t-1)= Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= t^2 + 6t + 9 - 6t + 1 = t^2 = 10 ---------------------------------------------
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