Сергей и Даша поехали в выходные кататься на велосипедах за город . На обратном пу??и после трёхчасовой небыстрой прогулкой . Сколько каллорий затрачено по таблице
Биология
Сергей и Даша поехали в выходные кататься на велосипедах за город . На обратном пу??и после трёхчасовой небыстрой прогулкой . Сколько каллорий затрачено по таблице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 28.5 ккал/мин Прогулка быстрая поэтому 19 км/ч,а это 9.5 ккал/мин и умножаем на 3 часа.
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