Сергей и Даша поехали в выходные кататься на велосипедах за город . На обратном пу??и после трёхчасовой небыстрой прогулкой . Сколько каллорий затрачено по таблице

Биология

Сергей и Даша поехали в выходные кататься на велосипедах за город . На обратном пу??и после трёхчасовой небыстрой прогулкой . Сколько каллорий затрачено по таблице

Автор: Гость