Помогите пож, с 1 по 5 вопрос

Математика
Помогите пож, с 1 по 5 вопрос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8/7=1 1/7; 2) (у+2)/6(у+2)(у-2)=1/6(у-2); 1/6(3-2)=1/6; 3) Д1=25-21=4 х1=5+2=7; х2=5-2=3; 4) х=9-у (9-у)у=14 у^2-9у-14=0 у1=7; у2=2 х1=9-7=2; х2=9-2=7.
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