Очень срочно, нужно ответить на вопросы!! плииз! мне через 40 мин. идти в школу!! плии??з

Литература
Очень срочно, нужно ответить на вопросы!! плииз! мне через 40 мин. идти в школу!! плии??з
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конла не приворачивать дво ку МтсОксана не получица. снрез плар не купиш.
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