Начертить два отрезка так чтобы один был больше другого в 2 раза больше а вместе они составили 12 см.
Математика
Начертить два отрезка так чтобы один был больше другого в 2 раза больше а вместе они составили 12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый отрезок будет 1 часть, тогда второй 2 части 1 + 2 = 12 3 = 12 1 часть = 4 см 4 х 2 = 8 (см) вторая часть Ответ: первый отрезок = 4 см, второй =8 см.
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