Как составить 5 сложных вопросов по Рельефам
География
Как составить 5 сложных вопросов по Рельефам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое литосферные плиты и насколько они становятся ближе к друг другу(2-5 см) в каких районах горные породы выходят на поверхность (в районах щитов) что показано на геологических картах?ну это легко назовите основные эры и периоды геологической истории земли ? какие процессы привели к возникновению молодого Тихоокеанского складчатого пояса на востоке страны?
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