Зверька узнали мы стобой по двум таким приметам:он в шубе серенькой зимой,а в рыже?? шубке-летом.(белка).какие однокоренные слова встретились в этой загадке?какой корень в этих словах?
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Зверька узнали мы стобой по двум таким приметам:он в шубе серенькой зимой,а в рыже?? шубке-летом.(белка).какие однокоренные слова встретились в этой загадке?какой корень в этих словах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может ты где то допустил ошибку???
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