Составьте с вопросительными словами данными на поле пять шесть предложении кто? Что? Как? Когда? Где? Куда? Откуда? Сколько ?почему? Зачем?
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Составьте с вопросительными словами данными на поле пять шесть предложении кто? Что? Как? Когда? Где? Куда? Откуда? Сколько ?почему? Зачем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Что нам было задано на следующую неделю? 2. Где находится здешняя библиотека? 3. Почему ты не выполнила свое домашнее задание? 4. Куда ты поедешь этим летом? 5. Как ты справился с этим номером? 6. Зачем же они прогуляли последний урок?
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