Составьте с вопросительными словами данными на поле пять шесть предложении кто? Что? Как? Когда? Где? Куда? Откуда? Сколько ?почему? Зачем?

Русский язык
Составьте с вопросительными словами данными на поле пять шесть предложении кто? Что? Как? Когда? Где? Куда? Откуда? Сколько ?почему? Зачем?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Что нам было задано на следующую неделю? 2. Где находится здешняя библиотека? 3. Почему ты не выполнила свое домашнее задание? 4. Куда ты поедешь этим летом? 5. Как ты справился с этим номером? 6. Зачем же они прогуляли последний урок?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Одағай сөздер 2 примера Күшейткіш 2 примера демеулік шылаулар 2 примера
Ответить
Другие предметы
Напишите определение понятия пейзаж
Ответить
Математика
Сколько см и мм в 98302мм
Ответить
Русский язык
Морфология часть речи 1ЧТО...?2кто...?3где...?4когда...?5почему...?6как...?7что произойдет если...?
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор. 1.Шапка,куртка,брюки-вся одежда была мокрой от дождя. 2.Уд??вительные звуки,громкий перезвон колоколов,чудесное пение-ра...
Ответить