Составьте с вопросительными словами данными на поле пять шесть предложении кто? Что? Как? Когда? Где? Куда? Откуда? Сколько ?почему? Зачем?

Гость: Гость:

1. Что нам было задано на следующую неделю? 2. Где находится здешняя библиотека? 3. Почему ты не выполнила свое домашнее задание? 4. Куда ты поедешь этим летом? 5. Как ты справился с этим номером? 6. Зачем же они прогуляли последний урок?