Морфология часть речи 1ЧТО...?2кто...?3где...?4когда...?5почему...?6как...?7что произойдет если...?
Русский язык
Морфология часть речи 1ЧТО...?2кто...?3где...?4когда...?5почему...?6как...?7что произойдет если...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это обстоятельство, написано в любом учебнике начиная с 5 класса
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