Пожалуйста помогитеее!!!!!!! Надо дополнить предложения!!!! И только НА АНГЛИЙСКОМ!!!!!! 1)если б не критика моего друга, то… 2) если б не мой дедушка, то… 3) если б не решение семьи,то… Хотя бы по русски.

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Пожалуйста помогитеее!!!!!!! Надо дополнить предложения!!!! И только НА АНГЛИЙСКОМ!!!!!! 1)если б не критика моего друга, то… 2) если б не мой дедушка, то… 3) если б не решение семьи,то… Хотя бы по русски.

Автор: Гость