Дано паралелограмм . олин угол которого в 3 раза больше другого найти все углы паралелограмма
Геометрия
Дано паралелограмм . олин угол которого в 3 раза больше другого найти все углы паралелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньший угол будет х, значит больший 3х,у параллелограмма 2 пары равных углов, составляем уравнение: х+х+3х+3х = 360 8х = 360 х = 45 Значит 2 угла по 45 градусов Другие 2 угла = 45*3 = 135 градусов Ответ: 45, 45, 135, 135
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