Дано паралелограмм . олин угол которого в 3 раза больше другого найти все углы паралелограмма

Геометрия
Дано паралелограмм . олин угол которого в 3 раза больше другого найти все углы паралелограмма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньший угол будет х, значит больший 3х,у параллелограмма 2 пары равных углов, составляем уравнение: х+х+3х+3х = 360 8х = 360 х = 45 Значит 2 угла по 45 градусов Другие 2 угла = 45*3 = 135 градусов Ответ: 45, 45, 135, 135
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уравнение скобочка открывается Икс плюс 124 скобочка закрывается минус 76 равно 357
Ответить
Химия
Запишите произношение формул
Ответить
Математика
Помогите мяяяяяяяяяяяяу
Ответить
Математика
Решити кроссворд плиз
Ответить
Математика
Вырази в указанных единицах 120ц =?т, 25км500м=?м = ?дм
Ответить