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Найди площадь квадрата со стороной 11м
Математика
Найди площадь квадрата со стороной 11м
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11*11=121мм в квадрате
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