Мини сочинение про осень

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Осень – это очень красивая пора. Только осенью бывает такая разнообразная палитра красок. Листья меняют свой привычный зелёный цвет на красный, бурый, жёлтый, бордовый. А в середине осени деревья сбрасывают листья, чтобы отдохнуть зимой. В это время приятно бродить по парку, когда листва шелестит под ногами. А ещё мы любим ходить в лес за осенними грибами. Главные осенние грибы – опята. Но мне не нравится, что осенью часто идут дожди. И они меняют наши планы по поводу прогулки. Зато осенью бывает «бабье лето». Природа как будто хочет вернуть лето обратно. Ярко светит солнце и даже не верится, что уже осень .