Периметр футбольного поля формы 350м Отношение ширины к длине равно 2:3 Найдите площадь футбольного поля
Математика
Периметр футбольного поля формы 350м Отношение ширины к длине равно 2:3 Найдите площадь футбольного поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(а+в) 350=2(а+в) 350/2=а+в 175=а+в а=2/5 части в=3/5 части а=2/5*175=70 м в=3/5*175=105 м проверка: 70/105=2/3 s=a*в s=70*105=7350 м.кв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Зверька узнали мы стобой по двум таким приметам:он в шубе серенькой зимой,а в рыже?? шубке-летом.(белка).какие однокоренные слова встретились в это...
Русский язык