Как найти а и б если площадь равна 65см

Математика
Как найти а и б если площадь равна 65см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того что найти а или б нужно знать одно из них, а так мы можем только предпологать
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