Два поезда одновременно вышли навстречу со станций ,расстояние между станциями 385 км, и встретились через 5 ч скорость одного 40 км/ч. Найди скорость второго поезда?

Математика

Два поезда одновременно вышли навстречу со станций ,расстояние между станциями 385 км, и встретились через 5 ч скорость одного 40 км/ч. Найди скорость второго поезда?

Автор: Гость