Два поезда одновременно вышли навстречу со станций ,расстояние между станциями 385 км, и встретились через 5 ч скорость одного 40 км/ч. Найди скорость второго поезда?

Математика
Два поезда одновременно вышли навстречу со станций ,расстояние между станциями 385 км, и встретились через 5 ч скорость одного 40 км/ч. Найди скорость второго поезда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)385:5=77(км/ч) 2)77-40=37(км/ч)
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