В треугольник вписана окружность с радиусом равным единице. Длины высот этого треугольника выражаются натуральными числами. Найдите его стороны.
Геометрия
В треугольник вписана окружность с радиусом равным единице. Длины высот этого треугольника выражаются натуральными числами. Найдите его стороны.
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