О каком сознании- общественном или индивидуальном говорится в высказываниях?
Обществознание
О каком сознании- общественном или индивидуальном говорится в высказываниях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общественное высказывание
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