Под кожурой семени находится зародыш. Расмотри его внешний вид.
Биология
Под кожурой семени находится зародыш. Расмотри его внешний вид.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зародыш-миниатюрное растение,он имеет зародышевый корешок, зародышевую почечку,зародышевые листья,зародышевый стебелёк и некоторые эндосперм
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