1)Отметь вариант,в котором перечислены наречия меры и степени.а)вдвоем,немного,издали.б) очень,крайне,совершенно.в) чересчур,наверху,всегда.г) громко,сверху,вчера.д) сослепу,накануне,назло.
Русский язык
1)Отметь вариант,в котором перечислены наречия меры и степени.а)вдвоем,немного,издали.б) очень,крайне,совершенно.в) чересчур,наверху,всегда.г) громко,сверху,вчера.д) сослепу,накануне,назло.
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Гость:
Б , вроде бы ^_^ ^_^ ^_^
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