При в стрече Назерке, Меруерт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатиями. скол??ко было рукопожатий?
Математика
При в стрече Назерке, Меруерт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатиями. скол??ко было рукопожатий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего рукопожатий было 10
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