При в стрече Назерке, Меруерт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатиями. скол??ко было рукопожатий?

Математика

При в стрече Назерке, Меруерт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатиями. скол??ко было рукопожатий?

Автор: Гость