При в стрече Назерке, Меруерт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатиями. скол??ко было рукопожатий?

Математика
При в стрече Назерке, Меруерт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатиями. скол??ко было рукопожатий?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего рукопожатий было 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8. В прямоугольном треугольнике известен один угол. Найдите другой. 1. Угол А =30°, 2. Угол А 45°. Нарисован прямоугольный треугольник, обозначен...
Ответить
История
Вычеркните лишнее имя Кучум,Ермак,Андрей Курбский Строгановы ,Иван Кольцо
Ответить
Другие предметы
Какие малые небесные тела вы знаете?
Ответить
Қазақ тiлi
На казахском яхыке прилагательные на тему какая я
Ответить
Русский язык
Сообщение о происхождение слова каникулы
Ответить