Угол между биссектрисой угла РОК и лучом дополнительным к стороне ОК равен 116 градусов Найдите угол РОК. Срочно Дайте ответ пожалуйста!!!!!!!!!

Геометрия

Угол между биссектрисой угла РОК и лучом дополнительным к стороне ОК равен 116 градусов Найдите угол РОК. Срочно Дайте ответ пожалуйста!!!!!!!!!

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