Угол между биссектрисой угла РОК и лучом дополнительным к стороне ОК равен 116 градусов Найдите угол РОК. Срочно Дайте ответ пожалуйста!!!!!!!!!
Геометрия
Угол между биссектрисой угла РОК и лучом дополнительным к стороне ОК равен 116 градусов Найдите угол РОК. Срочно Дайте ответ пожалуйста!!!!!!!!!
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180°-116°=64° 64°·2=128°
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