Правильно произноси и пиши слова по теме " Наши птицы " . Обратись к орфографическо??у словарю

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Правильно произноси и пиши слова по теме " Наши птицы " . Обратись к орфографическо??у словарю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаворонок,соловей,ворона,сорока,фламинго,малиновка,скворец,воробей,иволга,канарейка,павлин,пеликан,оляпка,попугай.
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