,придумать) 2 предложения - с 1 главным членом предложение . 2 предложения с - с 2-мя. П??могите пожалуйста. ДАМ 20 БАЛОВ

Русский язык
,придумать) 2 предложения - с 1 главным членом предложение . 2 предложения с - с 2-мя. П??могите пожалуйста. ДАМ 20 БАЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С одним- кошка любит парное молоко. мама пошла в магазин за хлебом. с двумя- кошка любит лежать на покрывале, которое связала бабушка. на бабушке надеты серьги, которые подарил ей папа.
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