Что обозначают слова,которые одинаково пишутся,но поразному произносятся
Русский язык
Что обозначают слова,которые одинаково пишутся,но поразному произносятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие именно слова? Слова могут обозначать предмет,действие. Например:коса(коса девочки) и коса (которой косят траву) Вроде так. Вопрос чёткий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К электролитам относятся: а) кислоты, соли, щелочи б) простые вещества, кислоты, основания в) основания, кислота, вода.
Окружающий мир
1 Линия указываящая на глобусе направление север - юг 2 Часть океана вдающаяся в сушу 3 Океан названный в честь мифического героя 4 Условна...
География
Русский язык
Помогите плиииз заранее спасибо пожалуйста очееееееееееень прошуууууууу Задани?? 1. Списать, вставить пропущенные буквы. Первые шаги зимы Зар...