К электролитам относятся: а) кислоты, соли, щелочи б) простые вещества, кислоты, основания в) основания, кислота, вода.

Химия

К электролитам относятся: а) кислоты, соли, щелочи б) простые вещества, кислоты, основания в) основания, кислота, вода.

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