Что общего есть у пальто и речки?
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Что общего есть у пальто и речки?
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Буква А. ооипиртрипирртоирммрооооооо
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