Помогите составить диалог про еду срочно
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Помогите составить диалог про еду срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-здравствуйте я хотел бы купить апельсин -здравствуйте а сколько вам и каких -да любых килограмма 3 -вот держите, может что-то ещё -да и колбасы половинку - какую может чернышовой - давайте чернышовой -вот держите -спасибо досвидания -незачто приходите еще
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