Помогите составить диалог про еду срочно

Гость: Гость:

-здравствуйте я хотел бы купить апельсин -здравствуйте а сколько вам и каких -да любых килограмма 3 -вот держите, может что-то ещё -да и колбасы половинку - какую может чернышовой - давайте чернышовой -вот держите -спасибо досвидания -незачто приходите еще