10 проффесиональеых слрв на тему дом

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Автовышка, Баббит (белый легкоплавкий антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначенный для использования в виде слоя, залитого или напыленного по корпусу вкладыша подшипника), Вагонка (фрезерованная тонкая доска), Габарит ( предельные размеры предмета), Дальномер (прибор для определения расстояния без его измерения), Ендова (желоб, сочленение двух скатов крыши, образующее входящий угол), Забор, Кабель, Лаги (горизонтально расположенные бревна, брусья или металлические балки. Лаги являются опорой для полов здания или помостов), Мазут. Это из строительства. Но дома ведь тоже строят?