Составьте уравнения реакций,подтерждающие химическое свойство основного оксида.Дайте названия полученным соединениям:1) Rb2O+H2O 2)Rb2O+Co2 3) Rb2O+H2SO4. 4) Rb2O+Al2O3

Химия
Составьте уравнения реакций,подтерждающие химическое свойство основного оксида.Дайте названия полученным соединениям:1) Rb2O+H2O 2)Rb2O+Co2 3) Rb2O+H2SO4. 4) Rb2O+Al2O3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rb2O + H2O = 2RbOH - гидроксид рубидия Rb2O + CO2 = Rb2CO3 - карбонат рубидия Rb2O + H2SO4 = Rb2SO4 + H2O - сульфат рубидия, вода Rb2O + Al2O3 = 2RbAlO2 (реакцию необходимо проводить сплавлением веществ) - метааллюминат рубидия
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