Стих не менее 25 строк о дизайнера интерьера

Литература
Стих не менее 25 строк о дизайнера интерьера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комната надета на тебя - Показалась так спросонья. Или Верно представление о были Собственой ,которая,томя Множеством вопросов,в никуда Исчезает? Есть воспоминанья. На столе в стаканчике вода. Люстра не обманет ожиданья. Не обманут ни торшер,ни стол Немота предметов столь привычна - Представляешь - обрели б глагол? И буфет вдруг загудел бы зычно? Интерьер - как продолженье <<я>> Интерьер - дан суммою случайных Внешних воплощений бытия. <<Я>> и для меня осталось тайной. Выхожу из интерьера в мир, Что не отвечает На вопросы Научись ценить и день, и миг, Вот и будешь счастлив ты, Философ Лишь чудо подарив другим
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