СРОЧНО. Диагонали ромба KMNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника KOM, если угол MNP=80 градусов...

Геометрия

СРОЧНО. Диагонали ромба KMNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника KOM, если угол MNP=80 градусов...

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