СРОЧНО. Диагонали ромба KMNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника KOM, если угол MNP=80 градусов...

Геометрия
СРОЧНО. Диагонали ромба KMNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника KOM, если угол MNP=80 градусов...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба в точке пересечения перпендикулярны,делятся пополам и являются биссектрисами.УгMNP=MKP=80  УгKMN=KPN=100  Тр-к KOM  уг К=80/2=40 угО=90 угМ=50
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