Вставь пропущеные буквы. Когда летом п...дойдёшь в лес, то в траве в...дны алмазы. Все алмазыз бл...стят и перел...ваются на солнц... разными цветами- и ж...лтым, и красным и синим. Когда подойдёшь ближе и разгл...дишь их, то у...

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Вставь пропущеные буквы. Когда летом п...дойдёшь в лес, то в траве в...дны алмазы. Все алмазыз бл...стят и перел...ваются на солнц... разными цветами- и ж...лтым, и красным и синим. Когда подойдёшь ближе и разгл...дишь их, то увидешь что это капли р...сы с...брались в треугольных листах травы и бл...стят на солнц.... 2. выпиши глаголы настоящего и будущего времени. Укажи их время лицо и число. 3. найди предложение с однородными определениями. почеркни их. укажи какой частю речи они выражены. 4. выпиши образное сравнение:

Автор: Гость